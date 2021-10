For børn og voksne, der er bidt af jagt eller bare gerne vil smage på det, er det værd at overveje en tur til Det Grønne Museum, der ligger øst for Randers, og som inviterer til VILD efterårsferie med temaet jagt. Her kan børn og voksne lære om jagtens historie, komme med på digital jagttur, dekorere en helt personlig pil, og efterfølgende give den som rigtige bueskytter på museets egen bane.

VILD efterårsferie på det Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning. 16.-24.oktober kl.10-17.