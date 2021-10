'Bonderøven' Frank Erichsen: »Da jeg voksede op, var Søren Ryge den, jeg kunne søge ​for at få noget af det, jeg jagtede og savnede i mit liv«

nyt havefokus

Farvel til Søren Ryge

I dag har Søren Ryge Petersen sidste dag som fast haveskribent i Politiken. Dermed slutter en æra, som har begejstret utallige læsere gennem næsten fire årtier. Søren Ryge har været en fantastisk ambassadør for have og natur gennem 37 år, og Politiken takker for et rigtig godt samarbejde.Lørdagsliv ønsker at udvikle havestoffet i en ny retning, hvor læserne kan se frem til temaer med høj aktualitet, nytteværdi og guides afstemt efter havesæsonen. Vi vil gøre endnu mere ud af havestoffet i højsæsonen og mindre om vinteren. Vi vil i højere grad se haven i en bæredygtighedsoptik, ligesom vi vil øge fokus på byhaver og nye tendenser.

Læserne vil fortsat kunne glæde sig til at læse Søren Ryge i Politikens spalter.





Vis mere