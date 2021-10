Da jeg var på sommerferie i Grækenland, stod vi og ventede på færgen, der skulle bringe os fra den ene lille ø til den anden.

Ved siden af os stod et ungt dansk par, som vi kom til at snakke med. De havde virkelig meget lyst til at snakke, kunne man mærke, for de havde haft en virkelig ubehagelig oplevelse på en sejlbåd, hvor deres skipper var besvimet.