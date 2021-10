Borgerforslag: Kunder skal tilbydes genbrugskopper ved køb af to go-kaffe

Hvor vigtigt er det, at forbrugere tilbydes et genbrugeligt alternativ til de engangskopper og -beholdere, der langes over disken, når de køber to go-kaffe og takeaway? Det bliver nu testet med et borgerforslag, som opfordrer regeringen til ved lov at gøre genbrugelige alternativer obligatorisk for restauranter og cafeer.

Forslaget ’Gør genbrugelig emballage en obligatorisk valgmulighed på restauranter og cafeer’ er inspireret af en lov i Tyskland, der skal sikre, at kunder fra 2023 har mulighed for at fravælge engangsemballage. Det er stillet af startupvirksomheden Kleen Hub, der selv tilbyder genbrugsløsninger og derfor har en klar interesse i et lovkrav, men det støttes af flere miljøorganisationer.