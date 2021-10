Sarah Skarum: Engang var Magasin et blik ind i en verden, jeg drømte om. I dag et blik ind i en verden, jeg håber, vi kommer væk fra

Hvert år i december gik jeg på julegaveindkøb med min mor i Magasin i Aarhus. Hun kom fra København, og det var det, hun var vokset op med; stormagasinet, og jeg elskede de ture. Jeg kan huske, hvordan der var uendelige rækker af ting, legetøj, man kun kunne drømme om, og senere tøj, jeg ville ønske var mit. Jeg husker, hvordan jeg beundrede montrerne med chokolade, og hvor godt den is, man fik, smagte. Hvor overdådigt det var. Og smart.

Da jeg flyttede hjemmefra, blev jeg juleassistance i Magasin på Kongens Nytorv, og da jeg begyndte at læse, havde jeg stadig et studiejob der, hvor jeg nogle timer hver uge var i Papirvarer. Jeg elskede det. Der bor en lille dame i mig, der elsker orden og systemer, og som godt kunne lide at holde styr på tingene. At sætte fødselsdagskort på plads, at ordne lys og servietter i farveorden og vide, at der er forskel på ringbind og brevordnere, og hvorfor en Mont Blanc-fyldepen er så dyr.