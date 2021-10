Kommuner får lov at skyde skattekroner i at udbrede ladestandere

Kommunerne får bedre muligheder for at udbrede standere til opladning af elbiler. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

En politisk aftale betyder, at landets kommuner får mulighed for at støtte opsætning af ladestandere i de områder, hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven. Det kan være i dele af en by eller ude i landdistrikterne.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er tilfreds med aftalen, der er indgået af et bredt politisk flertal.

»Det er helt afgørende, at de mange danskere, der køber en elbil, også får adgang til ladestandere, uanset om de er på ferie, skal lade i byen eller har brug for strøm på vej til arbejde. Det kræver flere ladestandere, og det kræver, at der er adgang til ladestanderne, uanset hvor man er kunde«, siger han i en kommentar.

Kommunerne har efterspurgt muligheden for at bruge skattekroner til helt eller delvist at betale for at rejse ladestandere de steder, hvor ingen andre vil.

»Det handler ikke om at få solgt så mange elbiler som muligt, det handler om at få skabt balance i Danmark«, sagde formand for udvalget for miljø og forsyning i Kommunernes Landsforening Birgit S. Hansen (S) for nylig til Jyllands-Posten.

»Det handler heller ikke om, at staten skal sende flere penge, men om at kommunerne skal have lov til at være med til at finansiere nogle af ladestanderne eller helt selv finansiere dem«, sagde hun.

Aftale træder i kraft til april

Antallet af elbiler i Danmark er på tre år firedoblet, og antallet af hybridbiler er ifølge mediet seksdoblet. På samme tid er antallet af ladepunkter vokset med 85 procent. Men udviklingen er geografisk meget forskellig, og der er flest ved de større byer.

I Dansk Elbil Alliance tager branchechef Lærke Flader godt imod den nye aftale.

»Det bliver helt afgørende, for at infrastrukturen kan følge med salget af elbiler«, siger hun i en kommentar.

Med den politiske aftale bliver der også opsat klare rammer for betaling. For eksempel skal man kunne betale for el til bilen med almindelige betalingskort. Desuden skal der være en klar skiltning af pris i kroner per kilowatt.

Den kommunale medfinansiering af opsætning af ladestandere gælder indtil videre frem til og med 2024. Det er et bredt politisk flertal, der står bag aftalen. Der vil blive fremsat et lovforslag, som forventes at træde i kraft 1. april 2022.

ritzau