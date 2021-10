Christine Egholms mor kunne sælge alt på Den Blå Avis. Selv brugte syltetøjsglas.

»Jeg er vokset op med, at man solgte alle de ting, man ikke selv brugte. Måske var det, fordi mine forældre var efterkrigsbørn og mente, at man ikke bare smider alt ud. Det var ikke, fordi de havde mange ting, men de sørgede for, at de kom videre. Til spejderne eller blev solgt. Og min mor var virkelig mester i at sælge«, siger hun.