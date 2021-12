En måneds købestop: Det er en befrielse ikke at bruge energi på at lede efter nyt tøj eller blive fristet af et godt tilbud

GUIDE

Genstart dit klædeskab

Tag alt dit tøj ud af skabe og skuffer. Alt skal med, også det i kælderen og på loftet.

Se på hvert stykke tøj, og spørg dig selv:

Gør dette stykke tøj noget godt for mig?

Har jeg haft det på inden for det seneste år?

Har det en speciel historie eller affektionsværdi?

Fordel dit tøj i tre bunker: Brug, gem og giv væk.

Brug: Læg alt det tøj, du jævnligt bruger, tilbage i skabet.

Gem: Stil spørgsmålet: Kommer jeg til at bruge det i løbet af de næste seks måneder? Hvis nej: Pak det væk. Hvis ja: Læg det et sted, hvor du har let adgang til det (ikke i dit klædeskab). Tag hver uge et stykke tøj frem fra bunken, og tving dig selv til at bruge det. Får du ikke brugt det, eller bryder du dig ikke om det, så skal det i væk-bunken.

Giv væk: Forær det til nogen, der kan få glæde af det, eller læg det i en indsamlingscontainer.

Fortsæt med nye vaner

Vent 24 timer, inden du køber noget, for at sikre dig mod impulskøb.

Frameld nyhedsbreve fra netbutikker og influencers. Rabatkoder skaber behov, du ikke har.

Køb brugt, byt, lån eller lej.

Kilde: Tina Werborg, Garderobemanifestet

