De sociale mediers kommentarspor glødede, da det i begyndelsen af september kom frem, at 85 procent af alle æglæggende høner har brud på brystbenet. Knoglebruddene ser ud til at ske, fordi mange og uforholdsmæssigt store æg presser hønernes krop til bristepunktet.

Dyrenes Beskyttelse opfordrede forbrugere til at købe færre æg, og mange skrev på opslag, at nok var nok: De var færdige med at købe æg i supermarkederne. Det ser bare ikke ud til, at gruppen er særlig stor.