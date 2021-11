»Nej tak«, sagde jeg for et par uger siden, da en sød kollega spurgte, om vi skulle drikke en kop kaffe og snakke.

Jeg vidste, at hvis jeg bare et minut sad ned og forsøgte at fortælle, hvordan jeg havde det, ville jeg begynde at græde. På måden, hvor man ikke kan holde op, hvor ansigtet hæver, og man har hovedpine i timevis bagefter.