Skruer du med sindsro op for radiatoren eller tænder gulvvarmen, nu hvor kulden kommer krybende – eller tager du hellere uldne sokker på og lukker et par værelser af for at undgå at fyre for gråspurvene?

Hører du til første kategori, kan du meget vel snyde dig selv for en pæn besparelse på varmeregningen og samtidig belaste klimaet med mere CO 2 , end du behøver.