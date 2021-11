Ny aftale øger antallet af lynladestandere til elbiler markant

Der vil frem mod slutningen af 2022 blive opstillet knap 300 ladestandere til elbiler ved Føtex-butikker rundt om i landet.

Det oplyser ladeoperatøren Clever og Salling Group, der ejer Føtex, i en pressemeddelelse.

Der er tale om lynladestandere, hvor man kan oplade elbilen på 15-20 minutter. Det vil give mulighed for at lade bilen, mens man handler ind.

De nye standere vil blive opstillet på parkeringspladserne ved 89 ud af 100 Føtex-butikker rundt om i landet.

Til sammenligning var der ved udgangen af september 4.600 offentligt tilgængelige ladestandere i Danmark, hvoraf omkring fire procent - svarende til knap 200 af dem - er lynladere.

42 procent af standerne er normalladere, hvor det tager omkring seks timer at lade bilen op, mens de 53 procent er hurtigladere, der klarer en opladning på 30-60 minutter. Det viser en opgørelse fra Transportministeriet.

De omkring 300 lynladestandere vil blive installeret løbende hos Føtex, og de sidste ventes at være på plads i slutningen af 2022.

Hos Clever ser direktør Casper Kirketerp-Møller aftalen som et afgørende skridt mod at give mulighed for at lade elbilen i hele landet.

»Den her aftale gør det muligt at lade sin elbil op hurtigt i hele landet - uanset om det er i Lemvig, København eller på Falster«.

»Vi ser, at 40 procent af de nyindregistrerede biler er elbiler eller plug-in-hybridbiler«.

»Derfor skal ladenetværket følge med, og det gælder særligt for lynladere, som skal være tilgængelige på tværs af landet«, siger han.

Regeringen har sat en ambition om, at der i 2030 skal være en million el- og plug-in-hybridbiler på vejene.

I juni indgik Folketinget en aftale, der fra 2022 og frem mod 2030 finansierer, at der opsættes 630 lynladestandere langs motorvejene.

Ifølge Dansk Elbil Alliance er det nok i forhold til ambitionen på en million biler i 2030.

ritzau