Det burde ikke være muligt, at produktionen af æg fortsætter uden myndighedernes indblanding, efter at det er kommet frem, at 85 procent af de æglæggende høner har brud på brystbenet, mener Veganerpartiet.

»Alle havde reageret, hvis sagen havde handlet om hunde, der var avlet så ekstremt, at de brækkede deres knogler uden ydre påvirkning. Det, der foregår, er for os at se tydelig dyremishandling«, siger politisk ordfører Michael Monberg.