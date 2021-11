Derfor er kongehusets SoMe-julekalender så god

Fakta

Ekspertens 5 tips til julekalendere på sociale medier

Overvej grundigt, hvorfor du vil lave en julekalender. Det er et populært format, men intet tyder på, at en julekalender i sig selv giver ekstra mange likes, kommentarer og delinger.

Er du interessant nok til en julekalender? For nogle personer og virksomheder er en julekalender oplagt, men ikke for alle. Som eksempelvis bank eller forsikringsselskab bør du overveje ekstra nøje, om du nu også er den rette afsender af 24 julehilsner.

Start i god tid, og tænk konceptet til ende. Alt for mange julekalendere klarer sig godt de første 4-5 dage, men så daler både kvaliteten af indholdet og interessen hos publikum, fordi konceptet ikke er gennemtænkt.

Overvej en adventskalender som alternativ. Det er noget nemmere at holde kadencen i fire opslag frem for 24. Adventskalenderen er markant mindre ressourcekrævende og for de fleste mere realistisk at nå i mål med.

Tag afsæt i, hvad der normalt fungerer godt. Du skal ikke opfinde den dybe tallerken ift. indholdet i julekalenderen. Kig i stedet på, hvilke opslag der normalt er populære, og tag udgangspunkt i dem.

Kilde: Astrid Haug, kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier.

