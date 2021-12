5 tips: Kan du nyde en juleand, der har fået klippet næbbet og aldrig har set dagslys?

Hvilken and skal du vælge, hvis du hører til det store flertal, der spiser andesteg juleaften? Det er ikke ligegyldigt, for der er stor forskel på ænders opvækstvilkår.

Prisen giver et tydeligt fingerpeg. Er anden meget billig, kommer den sandsynligvis fra en intensiv produktion, hvor der ikke er råd til dyrevelfærd. Nogle har fået klippet spidsen af næbbet, har aldrig været uden for produktionshallen og er måske blevet fragtet mange hundrede kilometer for at blive slagtet. Andre er opdrættet i mindre flokke med god plads, adgang til det fri og til vand, så de kan pleje deres fjerdragt.