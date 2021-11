FAKTA

Madspild

Madspild er, når mad, der kunne være spist af mennesker, af en eller anden grund bliver smidt ud. Når vi smider mad ud, spilder vi både selve fødevaren og alle de ressourcer, der er brugt til at fremstille den. Madspild er derfor også spild af energi, vand, arealforbrug, næringsstoffer og sprøjtemidler. Det er skadeligt for både klima og miljø.





Danmark har som erklæret mål at bidrage til at indfri FN’s verdensmål om at halvere det globale madspild per indbygger inden 2030.