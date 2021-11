Sådan vil forsyningskrisen påvirke 'black friday'

Gode råd

Black friday-køb

Forbered dig. Læg et budget. Gør op med dig selv, hvad du har brug for. Læs test ved køb af dyr elektronik og lignende.

Skriv varenummer ned, hvis du går efter et specifikt produkt, så du ikke køber noget, der bare ligner. Ofte sælges ud af gamle modeller.

Tilmeld dig nyhedsbrevefra relevante butikker og få besked om særlig gode tilbud.

Fokuser på markedsprisen, lad dig ikke snyde af misvisende førpriser og lokkemad som ’minus 50 procent’. Tjek priser hos andre forhandlere eller via tjenester som Pricerunner.dk og Edbpriser.dk.

Se prishistorik, og pas på misvisende førpriser. Ved søgning på konkret produkt i PriceRunner ses prishistorikken som en graf, når man scroller ned på siden eller klikker på fanen ’statistik’.

Lav en prioriteret indkøbsliste. Ved netkøb kan du markere favoritsites med et bogmærke og oprette kundelogin med leveringsinfo, så varen bare skal puttes i kurven.

Tjek starttidspunkt. Nogle butikker åbner klokken 00.00, og nogle holder black week og begynder allerede i denne uge. Mange har også tilbud længe bagefter. Gå ikke i panik – der kommer altid et nyt udsalg.

Tjek din returret. I netbutikker har du 14 dages fortrydelsesret i Danmark og andre EU-lande. I fysiske butikker har du ikke krav på fortrydelsesret, men nogle butikker tilbyder det som en service. Spørg, og få det i givet fald på skrift.

Gem kvitteringerne. Som altid! Hvis der viser sig at være fejl eller mangler ved varen.

Pas på netsvindel.Lyder noget for godt til at være sandt, er det nok ikke sandt. Svindlere udnytter situationen. Pas på phishing mails med link og tilbud i webshops, som du ikke kender. Tjek anmeldelser. Brug kreditkort i stedet for debetkort (det giver dig længere tid til at opdage snyd og annullere en handel. Brug et sikkert netværk (ikke offentligt), når du handler online.

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Pricerunner, Bitdefender m.fl.

Vis mere