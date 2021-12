»Publikum skal nærmest kunne mærke sneen«

I 33 år har Kitt Houen stået for kostumer til Tivoli. Også til jul, hvor hun har ansvaret for alt fra julemændenes vinrøde velourdragter til det kølige sølvglimmer, der er med til at slå tonen an i balletforestillingen ’Snedronningen’.