Måske har du også tænkt tanken; at det er torskedumt at have sparepengene stående på en konto i banken, hvor du oven i købet risikerer at skulle betale for parkeringen.

Det kan også meget vel være en del af forklaringen på, at danskerne i stort og stigende omfang tilslutter sig digitale fællesskaber, hvor de selv kan lære at investere deres sparepenge.