John Vutborg har fået vurderet huset, så han er klar til at rykke, når renten stiger lidt mere

FAKTA

Opkonvertering

Når renten stiger, falder kursen på de obligationer, der ligger bag et lån med fast rente. Det kan du udnytte som boligejer.

Er kursen på dit eksisterende lån f.eks. 93, betyder det, at du kan indfri din gæld ved at betale 930.000 for hver million, du skylder. Du reducerer altså din gæld med 7 procent.

For at kunne indfri dit gamle lån skal du optage et nyt lån, men det nye lån har en højere pålydende rente end det gamle. Du skal altså betale mere i rente; til gengæld er den gæld, du betaler renter af, blevet mindre.

Ulempen ved en opkonvertering er, at du på et tidspunkt har betalt så meget ekstra i rente, at det har spist fordelen ved en lavere gæld. Som tommelfingerregel kan opkonvertering kun betale sig, hvis der mindst går 11 år, før gevinsten på den måde er udlignet.

Så har du nemlig lang tid til at ’hæve’ gevinsten – for eksempel ved at sælge boligen eller ved at omlægge lånet på ny til en lavere pålydende rente. Men det kræver, at renten falder, og det kan ingen garantere dig.













Vis mere