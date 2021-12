Fakta

Sådan er reglerne for retur

Købt på nettet

Du har krav på 14 dages fortrydelsesret fra leveringsdato.

Netbutikken kan vælge at tilbyde en fragtlabel, som du ikke skal betale for, men det er i sidste ende dit ansvar at returnere varen rettidigt. Du skal altså selv betale for omkostninger til returnering, hvis butikken ikke gør det.

Når du fortryder hele købet, skal butikken også refundere de oprindelige leveringsomkostninger, hvis du har betalt for fragt.

Du må gerne bryde en plombering, men du må ikke tage varen i brug.

Fortrydelsesrettens formål er, at man får mulighed for at besigtige og undersøge varen i samme grad, som man ville kunne gøre i en fysisk butik.

Prismærker på for eksempel tøj må ikke fjernes, ligesom man heller ikke vil gøre det, når man prøver tøjet i en butik.

Købt i butik



Du har ikke krav på at kunne fortryde købet, men mange butikker tilbyder alligevel bytte- og returret som en ekstra service.

Betingelserne vil typisk fremgå af din kvittering.

Fordi det er en ekstra service, kan butikken have særlige krav. Det kan være, at man for eksempel ikke må bryde en plombering.

Nogle butikker kan også kræve, at du medbringer kvittering for varen, hvis pengene skal udbetales.

Kilder: Forbrug.dk og Forbrugerrådet Tænk

