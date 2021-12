Har du prøvet at købe en originalvare og kommet hjem med en kopi? Så er du ikke den eneste.

Ifølge tal fra den europæiske varemærkemyndighed, Euipo, har næsten hver femte danske ung mellem 15 og 24 år svaret, at de har købt kopivarer uden at vide det, når de har købt for eksempel tøj og makeup på internettet. På tværs af alle aldre har knap 19 procent været i tvivl om, hvorvidt de har modtaget et kopiprodukt eller ej.