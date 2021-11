Det er blevet farligere at være cyklist

Trods en massiv indsats for at få færre dræbte og tilskadekomne cyklister er tallet bare steget og steget. Ifølge tal fra Rådet for Sikker Trafik var antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i 2019 13 pct. højere end i 2011 – og tager man højde for, at der i perioden er kommet 4 pct. færre cyklister på vejene, så er det reelt blevet 18 pct. farligere at være cyklist i Danmark. Det skriver Jyllands-Posten.

I samme periode er det tilsvarende blevet 26 pct. mindre farligt at være bilist, og tager man her højde for, at biltrafikken i perioden er vokset med over 13 pct., er det reelt blevet 35 pct. mindre farligt at være bilist i løbet af de seneste ni år.

»Det er helt galt, at vi cyklister er så udsatte. For over 20 år siden fremsatte daværende trafikminister Jacob Buksti (S) en ny strategi for en mere sikker cykeltrafik i Danmark, men der er intet sket siden. Derfor er man nu nødt til at gøre noget ved cyklisternes sikkerhed«, lyder det fra formand Cyklistforbundet Jens Peter Hansen, der især er skuffet over, at kommunerne endnu ikke har fået lov til efter ønske at sænke den højest tilladte hastighed i byerne fra 50 km/t. til 40 km/t.

Minister taler om elcyklister og hårdere trafikkultur

Den nuværende transportminister Benny Engelbrecht erkender, at det ikke er gået som planlagt med trafiksikkerheden for cyklisterne, men at man allerede har gjort meget for at forbedre sikkerheden.

»Vi har allerede investeret rigtig meget i at skabe trygge og sikre cykelveje. Men der er kommet nogle nye cyklister til – især elcyklisterne. Det gør, at hastighederne på cykelstierne er steget, samtidig med at trafikkulturen er blevet mere hård. I dag er det helt almindeligt, at nogle cyklister kører i den forkerte side af vejen, kører over for rødt eller taler i mobiltelefon,« siger han til Jyllands-Posten.

Det var egentlig planen, at kommunerne kunne få lov at sænke hastigheden i byerne, hvis de ønskede det. Men efter protester fra bl.a. Justitsministeriet er det nu ændret, så i alt 15 kommuner – som forsøg – får lov at sænke hastigheden på udvalgte strækninger. Forslaget er lige nu i høring, men ventes gennemført i slutningen af året. Transportministeren vil se, hvad forsøget viser.