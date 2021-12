»Når man køber brugte ting, må man gøre sig umage og bruge tid. Men det er også det sjove«

»Jeg skulle bare have den. Men mine forældre var lidt på tværs, de syntes, den var meget dyr. Jeg var ikke specielt gammel, og skulle jeg så have en taske til 3.000 kr.? I december snakkede jeg ikke om andet, jeg sagde: Jeg skal have den, jeg skal have den. De sagde, at den får du slet ikke, og selv om man godt kender sine forældres strategier for at benægte, troede jeg ikke rigtig på det. Men jeg plagede dem, jeg prøvede virkelig at hjernevaske dem«, siger hun.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her