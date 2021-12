Meningen med julen findes nogle gange i en grim kop

For mange år siden fik jeg to tallerkener og to kopper med et julemotiv af min mormor. De er fra et engelsk stel, et juletræ i midten af tallerkenen og ranker af kristtjørn rundt om. Objektivt er de ikke særlig pæne, men ret hyggelige, og de minder mig om hende, som jeg savner.

Så hver eneste jul har jeg helt forsigtigt og andægtigt pakket dem ud og stillet dem et sted, men ikke brugt dem ret meget, fordi jeg var bange for, at de ville gå i stykker, og fordi det egentlig ikke er ret tit, jeg har brug for kun to tallerkner i en størrelse, man kan spise frokost af.