Hundehvalpen Wilma kæmper med børnene om opmærksomheden hos familien Wejlgaard

Coronahundene

Under coronanedlukningerne har mange flere fået mod på at få hund. I 2021 er antallet af nyregistrerede hunde i Danmark steget med ca. 20 procent. I 2020 blev der ifølge Dansk Hunderegister født 67.715 nye hundehvalpe, hvilket hvilket var en stigning på 7,5 procent i forhold til i 2019.

Vi har genbesøgt to af de familier, som i januar 2021 fortalte om at have fået hund for første gang.

