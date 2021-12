Tænder du også af på negative renter? Her er finansprofessors bud på, hvad du selv kan gøre

Vi er for pæne og konfliktsky, når det gælder bankforretninger, men alt er til forhandling også de upopulære negative indlånsrenter, mener finansiel ekspert, der har et bud på, hvordan vi måske kan undgå at betale for at have vore egne penge stående i banken.