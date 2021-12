Sarah Skarum: Rør dog endelig ved min gamle jul

For 11 år siden sneede det i København op til jul. Så meget, at det var svært at komme på tværs af landet, og min kæreste og jeg, der egentlig skulle have holdt jul hos mine forældre i Jylland, besluttede os for at blive i København. Vi købte den sidste and hos slagteren på Kultorvet, et skævt juletræ hos grønthandleren og alt, der så lækkert ud, i Irma under Illum.

Det var den hyggeligste lillebitte jul, og siden da har jeg været fanatisk hjemmejuler. Jeg har insisteret på, at intet andet end jul hjemme duede. Jeg har såmænd skrevet en hel julebog, hvor det var en del af temaet.