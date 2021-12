Hvis en læbestift står højt på ønskelisten denne jul, kan det være en god idé at læse ingredienslisten grundigt igennem, hvis du vel at mærke gerne vil vælge et produkt uden uønsket kemi.

For sådan en læbestift kan være næsten umulig at finde, viser Forbrugerrådet Tænk Kemis nye test af 36 læbestifter. I testen scorer ingen af produkterne nemlig en A-kolbe, som er den bedste kemibedømmelse, og dermed et godt valg, hvis man vil undgå problematiske kemikalier.