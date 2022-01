1 million til alle: Tænk, hvis pensionsopsparingen i stedet kunne bruges på pauser i livet

Giv alle nyfødte 1 million skattekroner, og invester dem. Så er der både råd til at stoppe op og udvikle sig i et langt arbejdsliv – og til at forsørge et stigende antal ældre, lyder det fra tidligere topchef i pensionskasse.