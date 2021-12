For nogle uger siden blev jeg på Twitter kaldt for en snowflake, som er en fornærmelse, jeg ikke kender til bunds, men jeg går ud fra, at det er et lille, meget sart væsen, der smelter ved mindste berøring.

Jeg havde skrevet, at jeg ikke ville stemme for hjemmearbejde igen. Jeg går, som jeg har fortalt før, til psykolog for at lappe mig selv sammen efter sidste omgang, som jeg synes var rædselsfuld.