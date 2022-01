Far til psykisk syg savner hjælp til de nærmeste: »Psykiatrien er så fattig og udsultet«

At stå midt i sit livs krise som far til sindslidende datter og gentagne gange have følt sig overset og svigtet af psykiatrien har for Tommy Sørensen resulteret i, at hans tillid til systemet næsten er forsvundet.