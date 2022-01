Efter to års pandemi orker mange ikke mere: "Lige nu tænker jeg, at vi alle bare skal have det overstået"

I denne uge rundede antallet af coronasmittede for første gang under pandemien 40.000 på en dag. Men samtidig er vi mindre bekymrede, mindre motiverede til at optræde smitteforebyggende og mere aktive, viser de nyeste tal fra Hope-projektet. Der er indtruffet en form for coronatræthed og nogle går så langt, at de aktivt opsøger smitten. Her fortæller fire familier.