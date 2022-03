Peer troede , han havde spottet et godt tilbud på Skyr. Men tilbuddet var faktisk ikke særligt godt, selvom prisen var lav

Men der ved køledisken fik han en effektiv demonstration af, hvad shrinkflation er. Shrinkflation kan bedst oversættes til skrumpe-inflation og dækker over det begreb, at man i stedet for at sætte priserne op for samme vare, hvilket vil give inflation, altså at pengene bliver mindre værd, så sælger man mindre af samme vare for samme pris.

