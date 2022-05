Råd om fremtiden: Flere skal spare mere op, og særgoder bør begrænses

Det skal være mere attraktivt at spare op via den fordelagtige, men ukendte ’aldersopsparing’. Og så skal det være slut med stimer af tilskudsordninger for ældre. Pensionskommissionen fremlægger onsdag formiddag sine anbefalinger. Her er de vigtigste nedslag.