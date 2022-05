Akut mangel på buschauffører: Men flygtninge må ikke sætte sig bag rattet, før de kan dansk

Flygtninge og indvandrere skal bestå en danskprøve, inden de kan begynde at tage et buskørekort i Danmark. Et urimeligt krav, når der er akut mangel på chauffører, og når ukrainske flygtninge mangler arbejde, mener Dansk Industri. Vi er ved at se på det, siger ministeren.