»Post corona er der kommet utroligt mange arrangementer. Folk er vilde for at holde fester og invitere til alt muligt, og det er virkelig dejligt, men det betyder bare også, at vi er nødt til at holde os inde i byen. Der er en masse logistik med nogen, der skal noget, så tit lykkes det os ikke at komme afsted«, fortæller Johanne Black, som lige som børnenes far, Umut Black Tas, arbejder fuld tid og ofte er sent hjemme på hverdage.