Da Niklas nåede bunden, brød han ind hos sine forældre

Imens resten af de ansatte i firmaet sidder i et åbent kontorlandskab, sidder Niklas Andresen ved et bord, som er klemt ind på chefens kontor. Chefen er hans far, Stig Andresen. Niklas arbejder i firmaet, men bruger også skrivebordet og farens erfaring til at arbejde på sin kommende afgangseksamen som vvs-installatør til sommer. Ikke fordi der er brug for meget hjælp i skolen: Det går strålende, og han fik 10 ved sidste eksamen. Ud over at dele kontor har de to også boet sammen de seneste tre år.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her