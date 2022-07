Jeg er holdt op med at drikke alkohol, og jeg er en del af en større bevægelse

No and low alcohol-bølgen bruser i hele den vestlige verden. Herhjemme sælger Irma ’hverdagsvin’ i bag-in-box, fordi danskere har så et højt alkoholforbrug, at man lige så godt kan kalde det, hvad det er.