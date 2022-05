»Det er ikke synd for mig, at jeg har smadret den tillid, men det, jeg virkelig er ked af, er, at det er gået ud over mine pårørende«

Mads Vendelin Olsen oprettede en online bettingkonto på sin 18-års fødselsdag. Efter to gange ludomanibehandling er han spilfri, men kæmper stadig med at få sine pårørende til at stole på ham.