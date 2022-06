»Det er næsten pinligt«: Bankernes minusrenter vækker forargelse – men pilen peger på en anden hovedsynder, siger professor

Det bliver sværere og sværere at forstå logikken, når danske pengeinstitutter holder fast i, at det skal koste penge at spare op i banken midt i en galopperende inflation, mener Forbrugerrådet Tænk. Men det er vore nationalbanker, der svigter fælt, mener en finansekspert.