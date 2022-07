Dine forsikringer kan blive dyrere, hvis du samler dem i samme forsikringsselskab

Finanstilsynet løfter pegefingeren over for flere forsikringsselskaber, fordi de ikke har informeret kunderne om, at de laver en samlet risikovurdering. Så et stenslag i bilruden kan gøre din indboforsikring dyrere.