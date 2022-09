»Jeg har ringet så mange gange til Livslinien, jeg har selvskadet og lagt det på sociale medier, fordi jeg prøvede at sige, jeg havde brug for hjælp. Men der sker ingenting«

Cathrine Porsbjerg var et ensomt barn, der blev en ulykkelig og selvskadende ung. Hun har oplevet et psykiatrisk system, som det var svært at blive henvist til, og når det endelig lykkedes, var overgangen til det kommunale system mislykket.