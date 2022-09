1,3 milliarder til bedre arbejdsmiljø: »Vi har set eksempler på, at rockere i byggebranchen benytter sig af sort arbejde og hvidvask. Det er helt uacceptabelt«

Arbejdstilsynet står til at miste næsten 40 procent af sin bevilling på et tidspunkt, hvor det velordnede danske arbejdsmarked udfordres af social dumping og for mange arbejdsulykker. Bevilling på 1,3 milliarder skal sikre indsatsen.