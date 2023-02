»Skat sagde, at sådan nogle fuldmagter bruger vi ikke her«

Anne Marie Rommedahl er fuldmægtig for sin demente storesøster Helen Danielsen på 89 år, der bor på plejecenter. På trods af en fremtidsfuldmagt, der skulle gøre det nemt at hjælpe søsteren med økonomi og kontakt til det offentlige, oplever Anne Marie Rommedahl, at det er besværligt – og at fremtidsfuldmagten er ukendt for mange myndigheder.