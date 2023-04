»Vi har slået et ordentligt hul i jorden«: Historisk nedtur i Coop-koncernen

Et dramatisk skift i danskernes indkøb og forbrug af dagligvarer som følge af en buldrende inflation. Sådan forklarer supermarkedsgiganten Coop selv et underskud af historiske dimensioner.

Et overskud på næsten 600 millioner kroner er på bare ét år vekslet til et underskud på 628 millioner kroner, viser regnskabet for 2022, der er det dårligste regnskab nogensinde. Dermed bekræfter Coop de seneste måneders intense skriverier om den andelsejede koncerns økonomiske udfordringer.