Pas på e-mails, der lokker med flyrejser, gavekort og gratis biografture: Forbrugerombudsmanden advarer mod aktuelle abonnementsfælder

Forbrugerombudsmanden guider:

Gode råd til at undgå at gå i fælden:

Der er forskellige tips til at finde ud af, om et tilbud er ægte eller falsk:

• Læs betingelser og vilkår igennem

• Vær særlig varsom ved krav om betaling

• Tjek felter, som er krydset af på forhånd

• Tjek afsenderen. Hvis du ser et blåt eller gråt flueben på en Face-bookside eller en Instagramprofil, betyder det, at afsenderen er verificeret af Face-book/Instagram, og at der derfor er tale om en autentisk side eller profil.

• Tjek, om der findes anmeldelser af virksomheden

Gode råd til forbrugere, der er blevet snydt:

• Kontakt firmaet med det samme. Meddel at:

- du ikke mener, I har indgået en aftale

- aftalen er ugyldig

- at du vil have dine penge tilbage

• Derudover skal du straks kontakte din bank, hvis du uberettiget har fået trukket penge fra din konto. Banken kan i visse tilfælde tilbageføre dine penge uden om den erhvervsdrivende.

