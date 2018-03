Stationcar er yt: Nu er de høje biler in

Et nyt amerikansk studie viser, at uanset hvor meget du prøver at benægte, at du har været din partner utro, vil din stemme og dit sprog afsløre dig. 152 amerikanske studerende er blevet brugt som prøvekaniner for at finde ud af, om deres stemmer afslørede, hvis de prøvede at lyve om utroskab. Og det gjorde de, skriver den britiske avis The Independent på sin hjemmeside.

Forskerne kunne ikke afgøre, hvad det helt præcis var ved stemmeføringen, der afslørede de utro studerende, men noget i tonelejet fortalte i hvert fald tilhørerne, at de ikke talte sandt.

Selv om forskerne manipulerede med stemmerne, så de blev dybere eller højere, kunne tilhørerne fornemme, at der ikke blev talt sandt. Jo dybere tonelejet blev, jo større var risikoen dog for, at tilhørerne mente, at udtalelsen kom fra en utro person.

Dårlig artikulation forbindes ifølge studiet med større chance for, at man prøver at skjule utroskab, og det samme gælder de mennesker, der konstant plaprer løs.