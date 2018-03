Vi kører hvidt på gule plader Siden 2013 har man med et dagsbevis kunne bruge en gulpladebil til privat kørsel. Og det er et tiltag, der hitter. Omfanget stiger år for år, og i 2017 købte danskerne 53.334 dagsbeviser. En stigning på 102 procent på fire år.

Fakta: Et dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en bil på gule plader registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 ton. Et dagsbevis: Gælder i ét døgn fra klokken 00:00 til 23:59.

Gælder i ét døgn fra klokken 00:00 til 23:59. 20 dagsbeviser: Makskøb til samme bil i et kalenderår.

Makskøb til samme bil i et kalenderår. Køb i SKATs app: Og hav det klar på mobilen efter 5 minutter.

Og hav det klar på mobilen efter 5 minutter. Køb i Motorregistret: Print eller tag et skærmbillede af kvitteringen og medbring det i bilen. Kilde: Skat. Vis mere

Før i tiden var det mere reglen end undtagelsen, at privat kørsel i firmabiler ikke blev indberettet til Skat. Føreren af bilen slap for en beskatning af firmabilen, og firmaet behøvede ikke bøvle med at tilbagebetale moms.

Men noget tyder på, at det ikke bevidst var skattesnyd, men blot et resultat af, at indberetningen var for besværlig.

I hvert fald lancerede Skat i 2013 dagsbeviset, som giver lov til at bruge en gulpladebil til privat kørsel i 24 timer. Og sidste år blev den mulighed benyttet 53.334 gange.

Det er en stigning på 102 procent i forhold til 2014, hvor tallet var 26.387, og alene siden 2016 er omfanget steget med 21 procent. Det vidner om, at danskerne ikke har noget imod at betale den nødvendige skat, mener Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsnetværket BDO.

»Det er udtryk for, at det ikke står helt så slemt til med skattemoralen blandt danskerne. Det viser i virkeligheden, at folk gerne vil betale en skilling for at overholde reglerne, hvis bare det kan ske på en nem og enkel måde. Og det er det, det kan med den her ordning«, siger han.

Et succesfuldt tiltag

Prisen for et dagsbevis ligger mellem 185 og 225 kroner alt efter bilens størrelse og brændstofforbrug. Henning Boye Hansen kalder situationen for en »win-win«. Borgerne har god samvittighed, mens Skat har gang i en god forretning og slipper for at bruge mandskab på at tjekke registrerede firmabiler ude på vejene.

»Det er faktisk lidt af en kunst at finde lige nøjagtigt det niveau, hvor alle vil være med. Men man må sige, at når de kan få så mange mennesker til at købe de her dagsbeviser, så er det udtryk for, at man har ramt det rigtige leje«, siger Henning Boye-Hansen.

Hos arbejdsgiverorganisationen for bygge- og anlægssektoren Dansk Byggeri fortæller cheføkonom Bo Sandberg, at de oplever stor tilfredshed blandt deres medlemmer.

»Tidligere havde man nogle meget bøvlede regler, men dagsbeviset er en god, pragmatisk og enkel måde, hvor man har mulighed for at købe sin gulpladebil fri af den rent arbejdsmæssige tilstand. Vi er i Dansk Byggeri glade for, at den mulighed findes, for der har tydeligvis været et behov i markedet, som man nu har løst«, siger Bo Sandberg.

Min vurdering er, at markedet ikke er mættet endnu, og at vi formentlig vil se stigninger de kommende år Bo Sandberg, cheføkonom hos Dansk Byggeri.

Huller i markedet

Den store stigning år for år vidner om, at der stadig er dele af markedet, der ikke benytter sig af dagsbeviset, enten fordi de ikke kender til muligheden, eller fordi de kører på frihjul. Ifølge Bo Sandberg vil de seneste års konstante stigninger ikke stagnere lige foreløbigt.

»Min vurdering er, at markedet ikke er mættet endnu, og at vi formentlig vil se stigninger de kommende år. Der er sket meget samfundsøkonomisk de seneste par år. Der er en generel højere aktivitet, der er generelt flere håndværkere i beskæftigelse, og der bliver solgt flere gulpladebiler. Stigningen er blandt andet en konsekvens af konjunktur og lavere afgifter«, siger han.

Derudover har Skat lanceret en app, der har gjort bestillingen af et dagsbevis nemmere. Før skulle man printe beviset ud og have det klar mindst en time før, det trådte i kraft. Nu kan det klares på fem minutter.