VW's ikoniske folkevognsboble forsvinder VW indstiller produktionen af den moderne version af den oprindelige folkevogn.

Den blev født under nazismen, designet af Ferdinand Porsche og er de seneste år blevet fremstillet i Mexico.

Nu ser det ud til, at produktionen af en af de mest velkendte bilmodeller i verden indstilles efter noget nær 80 års historie.

Årsagen er, at de amerikanske kunder - der i sin tid viste sig begejstrede, da bilmodellen blev genintroduceret i en moderne version - i dag foretrækker firehjulstrækker og andre store biler.

Sidste år solgte fabrikken blot 8.627 'bobler'. Derfor triller de sidste moderne udgaver af det letgenkendelige køretøj af samlebåndet næste år - i øvrigt med modelnavnet Final Edition, meddeler bilfirmaet.

En billig, simpel bil til alle

Planerne om at skabe en bil, der var så billig, at den var tilgængelig for almindelige mennesker dengang før Anden Verdenskrig, blev ikke gennemført med det samme. Forinden angreb tyskerne deres naboer, så industrien blev indstillet til våben- og militærproduktion.

Først efter krigen tog produktionen af VW's folkevogn til, så der ti år efter krigens afslutning var en million 'bobler' på de tyske veje. De var billige, teknikken under motorhjelmen - der var bag på bilen - var simpel, og den var holdbar.

På en måde er beslutningen om at standse produktionen også et farvel til 1960'ernes hippiekultur, hvor boblen især i USA blev et billede på de glade flower power-dage. Det blev hjulpet på vej af en række film i slutningen af 1960'erne med folkevognen 'Herbie' i hovedrollen.

Sidenhen blev produktionen henlagt til Sydamerika, hvor den var populær som en robust og efter lokale forhold ikke alt for dyr bil. Her blev produktionen standset i 2003, hvor der samlet set var blevet fremstillet over 21 millioner 'oprindelige' folkevogne.

Satser på eldrevne biler

I mellemtiden var en moderne version af bilen sendt på markedet. Det er den, der nu er på vej ud af VW's sortiment.

Og selv om direktøren for VW i USA siger, at virksomheden vil satse på elbiler, så er han da heller ikke afvisende over for idéen om atter en gang i fremtiden at tage boble-designet op igen: »Man skal aldrig sige aldrig«, lyder hans kommentar til tanken.